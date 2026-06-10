Саратовские волонтеры привезли бойцам на передовую груз на полмиллиона рублей

Активисты Народного фронта Саратовской области вернулись из очередной гуманитарной миссии в зону специальной военной операции. За несколько дней они посетили подразделения в Запорожской области и ДНР, передав военнослужащим груз общей стоимостью более 450 тысяч рублей. Данная поездка была проведена в рамках проекта "Всё для Победы!"

Благодаря неравнодушным саратовцам удалось собрать и доставить военнослужащим гумпомощь, в которую вошли медикаменты на сумму более 200 тысяч рублей, генератор, сборные кровати, постельное белье, продукты длительного хранения, бытовая химия и личные посылки бойцам. Груз был передан в 1198-й полк, 385-ю артиллерийскую бригаду, 1-ю Славянскую бригаду, мотострелковую группировку в Горловке и добровольческий отряд «Барс».

Координатор миссии, представитель Народного фронта Петр Баранников, который ездит в прифронтовую зону практически каждый месяц и оперативно отрабатывает запросы военнослужащих, получил уже десятую по счету медаль «За содействие СВО».

«Каждая наша поездка — это не просто доставка груза, а возможность сказать бойцам лично: вы не одни, вся страна с вами. А когда видишь, как нужны эти лекарства или тот же генератор, понимаешь — назад дороги нет, будем ездить, пока это нужно», — отметил Баранников.

По сложившейся традиции военные не отпускают волонтеров домой без трофеев: в этот раз делегация привезла обломки украинских БПЛА, фрагменты сбитых ракет и артиллерийские гильзы.

Впереди у волонтеров Народного фронта новая поездка — уже в июне они планируют отправиться в ДНР и ЛНР, чтобы доставить мотоцикл, подготовленный компанией «Регионсервис», бензиновый генератор, медикаментов на сумму более 250 тысяч рублей, монитор в штаб, повербанки, надувные лодки ПВХ в сборе, автомобильные шины, аккумуляторы и моторное масло.