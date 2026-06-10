Саратовец угрожал соседу топором из-за бочки

В Гагаринском районе Саратова полиция задержала 48-летнего дачника, который угрожал соседу топором. Инцидент произошёл 5 июня.

Заявитель рассказал, что приехал на свой участок и у калитки увидел соседа, размахивающего топором и обещающего расправу. Ранее мужчины не общались и даже не знали имён друг друга.

Задержанный пояснил, что причиной конфликта стала бочка, которую сосед, по его мнению, поставил на общей территории. Ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.