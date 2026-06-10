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НовостиОбщество10 июня 2026 5:29

В Саратовской области может вырасти плата за содержание жилья

В России хотят изменить порядок расчета стоимости услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Госдуму внесли законопроект, который призван изменить нынешний порядок расчета стоимости услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

Предлагаемые поправки предусматривают передачу права определять базовую цену работ по обслуживанию жилья региональным властям. Некоторые специалисты полагают, что нововведения могут привести к росту коммунальных платежей.

«Парламентская газета» сообщает, что авторы инициативы настаивают на установлении такой стоимости, которая гарантирует выполнение минимального перечня работ и услуг, необходимых для поддержания дома в безопасном и пригодном для проживания состоянии.

В настоящее время размер платы за содержание жилья устанавливается собственниками квартир по согласованию с управляющими организациями.