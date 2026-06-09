ФНС назвала частые ошибки саратовцев при открытии ИП

ФНС предупредила саратовцев о частых ошибках при открытии ИП. Регистрацию могут отклонить из-за грамматических или технических неточностей в заявлении (форма № Р21001), незаполненных полей (например, ИНН), использования кодов ОКВЭД, не входящих в классификатор, или указания адреса, отсутствующего в Государственном адресном реестре. Также могут отказать, если не приложены копия паспорта или разрешение на временное проживание (для иностранцев).

Регистрация запрещена, если действующее ИП не закрыто, не прошло три года после исключения из реестра или пять лет после банкротства. Для выбора кода ОКВЭД можно воспользоваться сервисом «Мой ОКВЭД» на сайте ФНС.

Проверьте документы заранее, чтобы избежать отказа.