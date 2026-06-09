«Женское движение» передало маскировочные сети бойцам Росгвардии

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" продолжают плести маскировочные сети по запросам военнослужащих.

"Сегодня передала маскировочные сети бойцам Росгвардии. С первых дней специальной военной операции мы, плетём маскировочные сети, чтобы защитить и укрыть наших бойцов, спасти их жизни. Маскировочные сети широко применяются для маскировки бойцов, вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности и растительного покрова от разведки противника", - сказала активистка партийного проекта "Женское движение Единой России" Людмила Измайлова.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".