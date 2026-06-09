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НовостиОбщество9 июня 2026 15:56

В Саратове 16 ДТП с детьми-пассажирами за пять месяцев

В Саратове за пять месяцев в ДТП пострадали 20 детей-пассажиров
Источник:kp.ru

С 8 по 14 июня в Саратове проходит рейд «Дети — пассажиры!» по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних. За пять месяцев 2026 года в областном центре произошло 16 аварий, в которых пострадали 20 детей. Госавтоинспекция напоминает: за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф 5 тысяч рублей.

Цель акции — пресечение нарушений правил перевозки юных пассажиров. Особое внимание уделяется использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Родителям и водителям рекомендуется строго соблюдать ПДД, чтобы избежать трагедий.