Энергоблок №3 Балаковской АЭС досрочно завершил ремонт на 39 суток раньше

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Энергоблок №3 Балаковской АЭС вышел на 100% мощности после досрочного завершения планового ремонта с модернизацией. Капитальный ремонт, рассчитанный на 166 суток, выполнили на 39,2 суток раньше срока. При этом безусловно обеспечены качество и соблюдение требований безопасности. «Досрочное завершение ремонта — это результат применения инструментов бережливого производства и цифровизации. Но ключевой фактор — командное взаимодействие. Безопасность и оптимизация процессов на современном этапе развития атомной генерации идут рука об руку», — отметил главный инженер Балаковской АЭС Алексей Сиротин.

Во время ремонта выполнили порядка 10 видов модернизационных работ. Ключевой операцией стала замена двух парогенераторов, которые эксплуатировались с 1988 года. Новое оборудование рассчитано на работу до завершения срока эксплуатации энергоблока. Также проведена перегрузка ядерного топлива: в реактор загрузили 67 свежих топливных кассет.

В настоящее время все четыре энергоблока Балаковской АЭС находятся в работе с суммарной нагрузкой 4230 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции без изменений. Показатели радиационного фона соответствуют естественным многолетним значениям для европейской части территории России.