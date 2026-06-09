Юные саратовцы спроектировали и запустили космические корабли

С 5 по 9 июня на базе регионального центра «Галактика64» прошла тематическая смена «Покорители космоса», в которой приняли участие 30 семиклассников — участников образовательного проекта «Космический класс». Пять дней были расписаны по строгому распорядку, напоминающему режим настоящих космонавтов: от утренней зарядки до вечернего изучения звёздного неба. В программу вошли спортивные и интеллектуальные состязания, экскурсии в Парк покорителей космоса и тематические музеи.

Кульминацией смены стал финальный день, когда участники применили полученные знания и спроектировали собственные модели космических кораблей. Используя законы физики, юные инженеры провели запуски своих аппаратов прямо на школьном дворе. Также ребята проходили квесты и участвовали в конкурсах самодеятельности.

Ученица лицея математики и информатики Кира Моисеева поделилась впечатлениями: «Больше всего запомнились проектировка и постройка ракеты, а также экскурсия в Парк покорителей космоса, где мы решали космические задачи и искали объекты».