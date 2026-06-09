Школа Табакова ищет таланты в Саратове

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Московская театральная школа Олега Табакова объявила о региональном приёме абитуриентов и приглашает саратовских талантов. В феврале 2027 года приёмная комиссия приедет в Саратов — родной город основателя школы, народного артиста СССР Олега Табакова. В 2019 году прослушивания уже проходили, и они привлекли много яркой молодёжи.

Школа реализует интегрированную программу: после 9 или 10 класса за пять лет обучения выпускники получают диплом о высшем образовании. Приём — только бюджетный, раз в два года, всего 24 места. Студенты живут и учатся в центре Москвы, с первого курса выходят на сцены Театра Табакова и «Современника».

«В феврале 2027 года мы окажем поддержку в организации прослушиваний, чтобы талантливые ребята 9–10 классов узнали о шансе получить уникальное актёрское образование», — отметила министр культуры Наталия Щелканова.