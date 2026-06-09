19-летний саратовец оборудовал 33 закладки с метилэфедроном

В Заводском районе Саратова наркополицейские задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. Он уже был ранее судим. При содействии сотрудников УНК ГУ МВД России по области оперативники провели комплекс мероприятий. В телефоне задержанного они обнаружили координаты 33 тайниковых закладок. Из всех этих мест впоследствии изъяли наркотическое вещество — метилэфедрон общей массой 16,21 грамма.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ. Эти статьи квалифицируют покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере. Молодому человеку грозит серьёзное наказание, вплоть до длительного лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.