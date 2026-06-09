Василий Котов: состояние озимых культур в области оценивается как хорошее

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Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства области Василий Котов оценил состояние озимых культур в регионе как хорошее и удовлетворительное. В ходе рабочей поездки в Марксовский район он осмотрел посевы озимой пшеницы на примере ООО «Наше дело» в селе Баскатовка. Озимый клин в области составляет свыше 1,13 млн гектаров, что на 14% больше, чем годом ранее.

Глава района Вера Прохорова доложила, что в муниципалитете площадь под озимыми культурами — 22,1 тысячи гектаров, из них пшеницы — 20,2 тысячи. Яровой сев в районе проведён на площади 104 тысячи гектаров (79,4% от плана). Всего по области посеяно 2 783,3 тысячи гектаров яровых — 90,4% от плана.

Василий Котов вручил благодарности минсельхоза агроному Сергею Шехматову, водителю Виталию Лазутину и трактористу-машинисту Андрею Ремневу.