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НовостиОбщество9 июня 2026 8:03

Саратовская область претендует на федеральные субсидии для молодежных центров

Саратовская область представила проекты «Орбита возможностей» и «Орбита волонтерства»
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Делегация Саратовской области защитила проекты на всероссийских конкурсах «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Проект «Орбита возможностей» предусматривает ремонт и запуск в 2027 году трёх новых молодёжных центров в Петровске, Калининске и Марксе, а также реновацию центра в Энгельсе. Программа «Орбита волонтерства» направлена на создание межмуниципальной системы поддержки добровольчества.

Экспертный совет Росмолодёжи оценит инициативы и определит победителей, которые получат федеральные субсидии на 2027 год. Защиту проектов провёл зампред Владимир Попов.

Проекты реализуются по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».