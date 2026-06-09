Участник СВО Андрей Мокрушин стал замминистра спорта Саратовской области

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Участник специальной военной операции Андрей Мокрушин назначен заместителем министра спорта Саратовской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.

К исполнению обязанностей новый замминистра приступил с сегодняшнего дня. Андрей Владимирович — финалист региональной кадровой программы «Наши герои».

В ходе стажировки он познакомился с работой спортивной отрасли региона и получил практический опыт в сфере государственного управления. Программа «Наши герои» создана для поддержки участников СВО и их интеграции в управленческую деятельность