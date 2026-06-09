«Забава» представила в Пензенской области лучшие песни

Фото: Минкультуры Саратовской области

Творческий визит состоялся в рамках мероприятий Года единства народов России, инициированного Президентом страны

Саратовский фольклорно-этнографический ансамбль «Забава» принял участие в традиционном фольклорном празднике «Троицын день на улице Школьной. Красны девицы тонцы водили...» в селе Канаевка Городищенского района Пензенской области.

«Главной целью поездки стало укрепление творческих связей и обмен опытом с известным этнографическим коллективом села Канаевка под руководством Валентины Князевой. На протяжении десятилетий Канаевка привлекает фольклористов со всей страны», - рассказала художественный руководитель коллектива Анжелика Глумова.

Участники «Забавы» прошли с песнями и частушками от храма к Дому культуры, где их торжественно встретили хлебом и солью организаторы фестиваля. Саратовские фольклористы познакомили зрителей с богатством вокальной традиции нашей области: песнями и хороводами из Хвалынского, Петровского и Базарно-Карабулакского районов.

Праздник завершился совместным троичным хороводом и танцами с гостями на площадке перед Домом культуры.

"Мероприятия такого формата важны для укрепления межнационального и межрегионального единства: они сохраняют и передают культурное наследие, способствуют взаимопониманию между людьми разных территорий и поколений, а также поддерживают творческие коллективы как носителей народных традиций. В Год единства народов России встречи и фестивали фольклорных ансамблей становятся не только праздником искусства, но и площадкой для укрепления социального капитала регионов", - отметила министр культуры области Наталия Щелканова.