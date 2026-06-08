В центре Саратова пенсионерка украла цветы с клумбы у дома

В центре Саратова пенсионерка совершила кражу цветов с клумбы. По данным полиции, 3 и 4 июня 66-летняя жительница Фрунзенского района аккуратно выкапывала цветы из земли около дома на улице Сакко и Ванцетти. Её действия попали на камеру видеонаблюдения. В момент кражи пожилая дама выгуливала маленькую собаку на поводке.

Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности женщина призналась, что решила украсить собственную квартиру понравившимися цветами. Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

Полиция напоминает, что даже незначительное хищение общественного имущества влечёт административную или уголовную ответственность. Кражи цветов с городских клумб не редкость, но современные системы видеонаблюдения помогают быстро находить нарушителей.