Саратовская область представила инвестпроекты на ПМЭФ-2026

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Саратовская область представила свои инвестиционные проекты в Каталоге инвестиционных проектов регионов России в рамках Петербургского международного экономического форума. В презентации участвовали министр инвестиционной политики Александр Марченко, начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности Виктория Гребнева и директор Корпорации развития Саратовской области Александр Храпугин. Организатором выступила инвестиционная платформа Фонда «Росконгресс» — Фонд «РК-Инвестиции».

В каталог вошли два крупных проекта. Первый — строительство металлургического комплекса универсального прокатного стана (АО «МЗ Балаково»). Запуск позволит производить 1 миллион тонн металлопродукции в год, включая сверхпрочные рельсы длиной до 150 метров. Второй — проект ООО «ТОСС» по созданию производства медицинского стекла и микроинструмента для ЭКО. Компания нацелена на импортозамещение продукции для репродуктивной медицины.

ООО «ТОСС» уже приобрело земельный участок площадью 1,2 гектара, ведётся строительство цеха на 1400 квадратных метров. Проект сопровождает Корпорация развития Саратовской области. «Представление проекта в каталоге помогает привлечь дополнительные инвестиции, открывая его для широкого круга потенциальных партнёров на главной экономической площадке страны», — рассказал Александр Марченко.