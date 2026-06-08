В Марксовском районе строят фруктохранилище на 3 тысячи тонн яблок

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В Марксовском районе строят современное фруктохранилище с регулируемой газовой средой. Объект появится в селе Бобровка на базе ООО «Яблоневый сад». Компания специализируется на товарных яблоках. Предприятию, где сады интенсивного типа с капельным поливом занимают 70 гектаров, в этом году исполняется 10 лет. Здесь выращивают сорта Медовый хруст, Айдаред, Лобо, Гала, Женева Эрли, Пирос. Плотность посадки — от 2 800 до 3 500 деревьев на гектар.

Первые 2 тонны яблок в «Яблоневом саду» собрали в 2017 году. Благодаря планомерному развитию к 2025 году объём производства достиг 645 тонн при урожайности 157 центнеров с гектара. Было построено плодохранилище на 1400 тонн и установлена линия сортировки. Новый объект позволит хранить ещё 3 тысячи тонн яблок. В планах — увеличить площадь садов до 125 гектаров к 2029 году. За вклад в развитие предприятия сотрудники получили награды от зампреда правительства — министра сельского хозяйства Василия Котова.

«В целом по области урожай яблок в 2025 году составил 90 тысяч тонн, — рассказал Василий Котов. — В текущем ставим задачу не снижать объёмы. Государство оказывает садоводам различные меры поддержки. В этом году хозяйствам региона предусмотрена господдержка на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями и питомниками». Работа по развитию садоводства продолжится.