Соцработников Заводского района поздравили с профессиональным праздником

Фото: канал Марии Усовой

В Заводском районе Саратова поздравили социальных работников с профессиональным праздником. Депутат областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова посетила торжественное мероприятие в центре социального обслуживания населения.

Фото: канал Марии Усовой

От имени депутата Государственной Думы РФ Николая Панкова она передала сотрудникам теплые слова признательности, ценные подарки и благодарственные письма.

Фото: канал Марии Усовой

Награды вручены за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. «С праздником, уважаемые социальные работники! Здоровья вам и нескончаемого оптимизма в вашем нелегком, но очень нужном труде!» — поздравила Мария Усова.