Саратовскую область накроет магнитная буря уровня G2

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В ночь на среду, 9 июня, Саратовскую область накроет магнитная буря средней интенсивности. Колебания магнитосферы Земли начнут фиксироваться с 4 утра и достигнут максимума к утру. Уровень активности составит G2 — это средний уровень возмущений. После обеда влияние стихнет, однако расслабляться рано.

Уже 11 июня солнечное пятно вновь отправит волну заряженной плазмы к Земле. Геомагнитный фон в регионе вновь будет неспокойным. Людям с хроническими болезнями сердца и сосудов рекомендуется внимательно отслеживать свое самочувствие.

Повышенная утомляемость, головная боль и перепады давления — частые спутники таких явлений, предупреждают медики.