Пятеро саратовцев проплыли 20 км по реке Малый Узень за 5 часов

Фото: Андрей Чепурной

В Питерском районе пятеро спортсменов из Саратова совершили эстафетный заплыв на 20 километров по реке Малый Узень, преодолев дистанцию за 5 часов 23 минуты. Заплыв стартовал у этнокультурного комплекса «Питерская мельница» и финишировал на пляже села Питерка. Среди участников — двукратный рекордсмен России Андрей Чепурной, председатель региональной Федерации зимнего плавания Павел Краснобаев, тренер по плаванию Никита Сухов, призер соревнований Степан Моисеев и 65-летний ветеран-хирург Игорь Ларченко.

Мероприятие прошло при поддержке правительства области и администрации Питерского района. Для зрителей организовали концертную программу, ярмарку, мастер-класс по сапсерфингу и показательные заезды на байдарках и каноэ от школы олимпийского резерва. Температура воды составила +19 градусов, погода благоприятствовала спортсменам.

Организаторы планируют проводить такие заплывы ежегодно для популяризации активного отдыха, привлечения туристов и профилактики несчастных случаев на воде. В июле команда намерена устроить 42-километровый заплыв по Волге с участием спортсменов из Беларуси.