Вольский драмтеатр открыл приём заявок на фестиваль #СНЕГвКВАДРАТЕ

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Вольский драматический театр открыл приём заявок на I Международный фестиваль театрального сотворчества #СНЕГвКВАДРАТЕ. К участию в конкурсной программе приглашаются профессиональные театры из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные показы спектаклей пройдут с 8 по 12 декабря 2026 года. Учредители фестиваля — министерство культуры Саратовской области и Вольский драмтеатр, партнёр — Союз театральных деятелей РФ.

Программа фестиваля включает несколько крупных блоков. Это основная сценическая программа с конкурсными показами, специальная программа «Международный онлайн-кинозал» (видеоверсии зарубежных спектаклей), арт-проект «Метель надежд» (создание инсталляции из вязаных квадратов с личными пожеланиями) и фестиваль-путешествие «Снежный экспресс» (гастроли в населённых пунктах без своих театров). Квадраты для арт-проекта принимаются по адресу театра.

Заявки на участие принимаются до 15 июня 2026 года. Подробная информация, форма заявки и положение о фестивале опубликованы на официальном сайте Вольского драматического театра. Фестиваль обещает стать ярким событием в культурной жизни региона и объединить театральные коллективы со всего мира.