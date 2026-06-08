Пд Саратовом в ДТП погиб пятилетний ребенок - заведено уголовное дело

Фото: СК РФ по Саратовской области

Следственные органы Саратовской области инициировали уголовное преследование по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, после дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизнь пятилетнего ребенка.

Предварительно установлено, что 7 июня 2026 года, в дневное время, водитель автомобиля «Уаз Патриот», 40 лет, двигаясь по трассе «Сызрань – Саратов – Волгоград», выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем «Тойота», пассажирами которого были трое детей в возрасте одного, пяти и шести лет. Пятилетняя девочка скончалась от полученных травм по пути в больницу.

Вследствие инцидента серьезные травмы получили семь человек, включая троих детей и водителя «Тойоты». Все они были доставлены в медицинское учреждение с ранениями разной степени тяжести.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия. В настоящее время проводятся допросы свидетелей и собираются доказательства для установления всех обстоятельств произошедшего.