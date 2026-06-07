Саратовцы могут зажечь виртуальную свечу памяти на сайте акции

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22 июня наступит 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби мы традиционно вспоминаем людей, отдавших жизни ради будущих поколений. Саратовцы могут присоединиться к Всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти» и зажечь свою виртуальную свечу.

Зажечь свечу можно на официальном сайте акции. Там же размещены уникальные видеоинтервью ветеранов на интерактивной карте России, а также можно оказать героям посильную помощь. Организатор акции — благотворительный фонд «Память поколений».

Присоединяйтесь к акции и почтите память павших защитников Отечества.