В Саратов прибудут иконы с мощами двух чудотворцев

В Саратов с 13 по 21 июня прибудут иконы святителя Спиридона Тримифунтского и преподобного Гавриила (Ургебадзе) с частицами мощей. Святыни будут находиться в соборном храме святителя Спиридона Тримифунтского в поселке Солнечный-2 (проспект Героев Отечества, 3в). Встреча состоится 13 июня за Божественной литургией, которую совершит митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. Начало богослужения в 9:00. Поклониться мощам можно ежедневно с 7:00 до 19:00, акафисты будут совершаться по окончании литургии и в 16:00.

Святитель Спиридон Тримифунтский — один из самых почитаемых святых. Его нетленные мощи покоятся на греческом острове Корфу. Святитель именуется чудотворцем: по молитвам к нему совершаются многочисленные чудеса и исцеления. Преподобный Гавриил Самтаврийский — грузинский подвижник ХХ века, прославленный в лике святых в 2012 году. Он совершил множество чудес, излечивал страждущих от тяжелых недугов.

Тысячи людей, молившихся перед иконой старца Гавриила с чистыми помыслами и глубокой верой, получили помощь и утешение.