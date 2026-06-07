В саратовской библиотеке №10 женский клуб «Учитель» обсудил поддержку детства

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В библиотеке №10 Саратова прошло заседание женского клуба «Учитель», посвящённое Дню защиты детей. Мероприятие объединило членов клуба, Совет ветеранов Ленинского района и участниц «Женского движения Единой России». Начали с минуты молчания в память о погибших детях в Старобельске.

Депутат облдумы Любовь Борисова ответила на вопросы жителей о дорогах, маршрутах и медицине. Координатор «Женского движения» Татьяна Тихонова рассказала о летнем досуге школьников и привела юного гармониста Тимофея Грачёва, чьё выступление стало подарком для старшего поколения. Краевед Владимир Вардугин пообещал написать статью о юном даровании.

Заведующая библиотекой Светлана Дементьева представила инклюзивную программу «Солнечный мир». В рубрике «Я самая» Любовь Касьянова провела оздоровительную гимнастику и дала рекомендации по здоровьесбережению.