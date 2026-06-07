Волонтёры из села Даниловка отправили бойцам травяной чай и кашу

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Волонтёры группы "Неравнодушные сердца", участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" села Даниловка изготовили вкусную кашу и ароматный травяной чай для участников специальной военной операции.

"Мы уже не первый раз отправляем бойцам натуральные чаи. Здесь всё собрано своими руками: ягоды земляники, душицы, смородины, чёрный листовой чай. Всё это отправляется на фронт, чтобы бойцы почувствовали тепло и аромат родного дома.

Наши женщины собирают гуманитарные посылки с продуктами и медикаментами, вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, готовят домашние обеды, каши для тех, кто защищает страну в ходе специальной военной операции. Это проявление заботы адресовано мужественным защитникам нашей Отчизны, символизируя нашу всеобщую любовь и глубокую поддержку. Мы твердо уверены: Победа непременно будет за нами!", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.