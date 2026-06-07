В зоне СВО погибли уроженцы Саратова — Мартынов и Федосов

В зоне специальной военной операции трагически погибли два уроженца Саратова — Артём Мартынов и Андрей Федосов. Об этом сообщила мэрия областного центра, выразив глубокие соболезнования их семьям.

Губернатор отметил: Мартынов и Федосов проявили себя как истинные защитники, не дрогнувшие перед лицом опасности. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся в памяти.

Мэр Саратова добавил, что герои с честью исполнили воинский долг, защищая мир и спокойствие. «Их подвиг будет помнить каждый житель региона», — подчеркнул он. Саратовцы, как и вся страна, скорбят о потере своих земляков, которые отдали жизни за мирное будущее.