Соцфонд РФ разъяснил саратовцам правила оплаты больничных

Свыше 123 тысяч трудоустроенных жителей Саратовской области получили выплаты по временной нетрудоспособности, сообщили в местном подразделении Социального фонда России. Размер материальной поддержки зависит от длительности трудового стажа и уровня дохода за последние два года. При стаже менее пяти лет пособие составит 60% от средней зарплаты, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже более восьми лет — 100% среднего заработка.

Отдельное правило действует для родителей. Выплаты по уходу за ребёнком в возрасте до восьми лет, независимо от страхового стажа, составляют 100% от заработка. Также в течение месяца после увольнения бывший сотрудник имеет право получить оплату больничного от предыдущего места работы, если болезнь или травма наступили в этот период. Расчёт в таком случае производится исходя из 60% от среднего заработка за два предыдущих года. Страховой стаж не учитывается.

Важно, что сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Среднедневной размер пособия в 2026 году составляет: 890,73 рубля при расчёте от МРОТ и 6 827,4 рубля — максимальный среднедневной размер. Специалисты Соцфонда рекомендуют гражданам своевременно уточнять стаж и следить за начислениями.