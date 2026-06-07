В Саратовской области за апрель произошло 146 ДТП

В апреле 2026 года на дорогах Саратовской области произошло 146 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 193 человека, 19 человек погибли. Как сообщили в Госавтоинспекции, в мае показатели аварийности улучшились. По сравнению с апрелем прошлого года количество ДТП снизилось (в 2025 году было зарегистрировано 186 аварий).

Положительная динамика наблюдается и по числу пострадавших и погибших. В апреле 2025 года в ДТП пострадали 236 человек, а погибли 34. Таким образом, количество пострадавших уменьшилось на 43 человека, а число погибших сократилось на 15. Несмотря на это, проблема безопасности дорожного движения в регионе остаётся актуальной.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и помнить о взаимной ответственности на дороге.