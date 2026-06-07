Володин: зарплаты воспитателей в Саратове, Энгельсе и Балаково отличаются на 20%

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе совещания в режиме ВКС заявил о необходимости повышать престиж профессии воспитателя детского сада и начинать следует с увеличения зарплат. Он поблагодарил сотрудников дошкольных учреждений за их труд и обратил внимание глав городов и районов на низкие зарплаты, разнящиеся в регионах. В качестве примера он привел Саратов, Энгельс и Балаково, где зарплаты воспитателей отличаются друг от друга более чем на 20%.

«Как можно, чтобы зарплата воспитателя в этих трех городах отличалась более чем на 20%? Кто может объяснить? Это говорит о том, что никто абсолютно не вникал и не контролировал эти вопросы», — сказал Вячеслав Володин. Он отметил, что необходимо повышать статус и престиж профессии дошкольного работника, а начинать надо с зарплаты.

Володин заявил, что со своей стороны будет искать финансирование на эти цели. «Если в садике будет воспитатель, значит будет садик. Надо создавать условия, делать все для того, чтобы туда шли лучшие», — резюмировал спикер Госдумы.