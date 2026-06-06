На личный прием к Роману Бусаргину пришли двадцать участников СВО и их родных

Фото: Правительство Саратовской области

Сегодня на личный прием к губернатору Саратовской области Роману Бусаргину обратилось свыше двадцати участников специальной военной операции и членов их семей, чтобы обсудить различные вопросы.

Военнослужащие, проходящие курс лечения, проявляют активный интерес к дальнейшим этапам реабилитации. В ходе встреч глава региона детально информирует о доступных в регионе программах и возможностях. Помимо саратовского центра «Кристалл», функционирует сеть учреждений в четырех районах области, что позволяет участникам СВО из других муниципалитетов получать необходимую помощь вблизи дома. Также изучаются перспективы организации совместного отдыха военнослужащих и их родных в таких учреждениях.

Оказание поддержки семьям участников СВО является одним из ключевых направлений работы регионального правительства, подчеркнул губернатор. В решении проблем, с которыми сталкиваются эти семьи, принимают участие общественные деятели, правозащитники и представители партии «Единая Россия». Все поступившие обращения ставятся на особый контроль.

Также были подняты вопросы, касающиеся юридической помощи в оформлении документов для получения выплат, благоустройства многоквартирных домов и прилегающих территорий, а также ряда бытовых проблем.

Подобные личные приемы, как обычно, состоялись во всех муниципальных образованиях региона. Напомню, что в Саратове действует филиал фонда «Защитники Отечества», открытый по инициативе Президента Владимира Путина. Участники СВО и их близкие могут обратиться за поддержкой по адресу: ул. Киселева, 30/34. Телефон для связи: 8 (8452) 65-31-31 (график работы: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00).