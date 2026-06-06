Наталия Панферовв высказалась о решении президента в адрес бизнес-сообщества

Фото: Наталия Панферова

Глава саратовского филиала «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Панфёрова высоко оценила недавнее решение Владимира Путина, касающееся поддержки предпринимательства. «Это своевременная и чрезвычайно значимая инициатива Президента, которую давно ожидал бизнес Саратовской области!» — заявила она.

Ключевым моментом стало установление трехлетнего моратория на увеличение лимита выручки для малого бизнеса до 20 миллионов рублей, освобождающего от уплаты НДС. Эта новость прозвучала в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Панфёрова выразила убеждение, что данное решение — лишь первый шаг к дальнейшим преобразованиям в налоговой системе и улучшению делового климата. «Мы в очередной раз убедились, что конструктивный диалог между бизнесом и властью на всех уровнях является единственно верным путем», — подчеркнула она.

Как показали всероссийские опросы, проведенные «ОПОРОЙ РОССИИ», налоговые изменения оказали существенное влияние на малый и средний бизнес по всей стране. Саратовская область не стала исключением. «Мы активно занимались этим вопросом как на публичном уровне, так и во взаимодействии с региональными органами власти и законодателями. Четкая позиция бизнеса была принята во внимание и, как мы видим сегодня, получила полную поддержку Президента», — добавила Панфёрова.