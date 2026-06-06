Еще несколько саратовцев погибли в ходе специальной военной операции

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Саратовская область простилась с тремя своими сыновьями, погибшими в ходе проведения специальной военной операции.

Из Вольского района ушел из жизни рядовой Владимир Мультан, служивший стрелком-помощником гранатомётчика. Его жизнь оборвалась при исполнении воинского долга. О трагическом событии и церемонии прощания сообщило местное районное управление.

Не стало также Сергея Кудряшова, уроженца Балаковского района. Он родился 17 августа 1998 года в городе Балаково и скончался 17 июня 2025 года. Факт его гибели был подтвержден администрацией района.

Сегодня Озинский район провожает в последний путь Михаила Рукавишникова, который родился 8 февраля 1980 года в городе Уральск, Казахстан, где и получил образование. Последние годы его жизни прошли в рабочем поселке Озинки. Сообщается, что Михаил Рукавишников отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Эта информация была предоставлена администрацией Озинского района.