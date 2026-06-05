В лицее «Солярис» прошла встреча «Школы социальной активности» для пенсионеров

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4 июня в лицее «Солярис» прошло мероприятие в рамках проекта «Школа социальной активности граждан старшего поколения». Около 120 активных жителей Кировского района приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, настольном теннисе, волейболе, нардах, фитобаре, оздоровительной гимнастике и концертной программе. На площадке «Народного университета» пенсионеры получили консультации специалистов Соцфонда, комплексного центра, налоговой службы и других организаций.

К участникам встречи присоединился глава Саратова Игорь Молчанов. Он обсудил с активистами волнующие вопросы и планы развития Кировского района. Организаторами выступили городской комитет по труду и соцразвитию совместно с районной администрацией.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».