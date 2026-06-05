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НовостиОбщество5 июня 2026 20:05

В лицее «Солярис» прошла встреча «Школы социальной активности» для пенсионеров

Глава Саратова Игорь Молчанов встретился с активистами старшего поколения
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

4 июня в лицее «Солярис» прошло мероприятие в рамках проекта «Школа социальной активности граждан старшего поколения». Около 120 активных жителей Кировского района приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, настольном теннисе, волейболе, нардах, фитобаре, оздоровительной гимнастике и концертной программе. На площадке «Народного университета» пенсионеры получили консультации специалистов Соцфонда, комплексного центра, налоговой службы и других организаций.

К участникам встречи присоединился глава Саратова Игорь Молчанов. Он обсудил с активистами волнующие вопросы и планы развития Кировского района. Организаторами выступили городской комитет по труду и соцразвитию совместно с районной администрацией.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».