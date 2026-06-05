Два года народных инициатив: Петровск представил опыт на форуме

Фото: канал Максима Калядина

Глава Петровска выступил на Региональном форуме «Сообщество успеха: обмен лучшими практиками», который собрал представителей местного самоуправления со всех районов области. В мероприятии участвовали вице-губернатор Михаил Исаев и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований» Людмила Жуковская. Петровский район представил практику совместной работы с жителями по различным проектам. Два года назад был установлен новый принцип — идти навстречу инициативам граждан и выступать соавторами смелых идей. За это время проведено 37 мероприятий, охвативших город и села.

Среди проектов, предложенных петровчанами: расчистка берега Медведицы у парка, субботники в лесопарке «Сосны», спортивный турнир ко Дню города, Хлестаковский фестиваль, чемпионат по блинам, программа озеленения дворов. Жители сел также активно включились: в Новой Усть-Узе перекрыли крышу ФАПа и установили бюст Герою Советского Союза Кериму Ягудину. В этом году планируют сделать Аллею героев. В Кожевино решили восстановить сквер и сделать солярий на реке Медведица.

В Савкино благоустроили памятник односельчанам, погибшим в войне. В Оркино высадили Сад памяти. В Пригородном с фермерами заменили окна в библиотеке. «Петровск — это место, где жители любят свою малую Родину и стараются сделать ее лучше», — подчеркнул глава. Жителей призвали делиться идеями в Первый городской чат.