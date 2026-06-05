В Саратовской области объем ежегодного прироста лесов вырос в 3,5 раза

В Областном центре экологии, краеведения и туризма отметили День эколога и Всемирный день окружающей среды. Мероприятие объединило представителей власти, природоохранных структур, ветеранов-экологов, ученых и школьников. В поздравительном адресе губернатора Романа Бусаргина, зачитанном зампредом Василием Котовым, подчеркнуто, что экология — одно из приоритетных направлений правительства.

За последние годы объем ежегодного прироста лесов вырос в 3,5 раза — до 4 тыс. га. За 5 лет расчищено более 15,7 км русел рек, улучшено экологическое состояние и качество жизни тысяч жителей. Площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась на 40 тыс. га — сейчас их 99 общей площадью 186 тыс. га. За 2025 год проведено более 300 экологических акций с участием свыше 40 тысяч граждан. Высажено более 12,5 млн деревьев, очищено почти 1000 км береговых линий.

Министр природных ресурсов Константин Доронин поблагодарил участников за сотрудничество и преподнес центру символический подарок — саженец сосны черной «Глобоза». Также он напомнил, что в апреле отметили 30-летие первого издания Красной книги области. Третье издание включает 578 редких видов.