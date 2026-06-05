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НовостиОбщество5 июня 2026 16:53

Саратовцам напомнили об опасности открытых окон для детей

В Саратовской области предупредили: окна в доме с малышом должны быть закрыты
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

Минздрав Саратовской области предупреждает: москитные сетки не защищают от падения — дети инстинктивно на них опираются. Не оставляйте ребенка одного возле окон, уберите мебель от подоконников, пресекайте прыжки на кроватях у окон, установите специальные замки или блокираторы, укоротите шнуры штор и жалюзи.

Замминистра Денис Грайфер подчеркнул: «Лучше предупредить, чем лечить». Родителям необходимо создать безопасную среду, используя защитные механизмы, и воспитывать в детях чувство самосохранения, объясняя конкретную опасность (острое, горячее, жжется).

Безопасность ребенка зависит от качества профилактических мер взрослых.