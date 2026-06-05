«Театральный поезд» привёз в Саратов лучшие постановки из Волгограда и Ростова

В Саратове с большим успехом прошли первые показы всероссийского проекта «Театральный поезд». Волгоградский молодёжный театр представил на сцене драмтеатра имени Слонова постановку «Вечно живые». Зрители тепло приняли работу гостей, отметив её эмоциональную глубину. На малой сцене ТЮЗа с аншлагом прошёл спектакль Ростовского-на-Дону молодёжного театра «Варшавская мелодия».

«Благодаря "Театральному поезду" мы получили возможность увидеть работу волгоградских артистов. Это расширяет театральный кругозор и даёт сравнение стилей и школ», — поделилась одна из зрительниц. Проект вызвал живой отклик и собрал полные залы на двух площадках.

Сегодня в ТЮЗе состоится единственный показ спектакля «Позовите Нину» от Волгоградского молодёжного театра. Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что проект укрепляет единое культурное пространство и поддерживает региональные театры.