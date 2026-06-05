Бусаргин на ПМЭФ обсудил с главой Росмолодёжи развитие центров

Фото: Пул Z 64

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Роман Бусаргин встретился с руководителем Росмолодёжи Григорием Гуровым. Глава региона рассказал о программе «Молодёжь Саратовской области». Её цель — увеличить долю молодых людей, вовлечённых в добровольчество и общественную деятельность, особенно патриотической направленности.

«Открытие молодёжных центров стало возможным благодаря нацпроекту Президента Владимира Путина. Там созданы кружки, клубы, медиапространства, где молодёжь может реализоваться», — подчеркнул Бусаргин. Сегодня в работу центров вовлечены более 250 тысяч человек.

Губернатор поблагодарил Гурова за поддержку проектов области и выразил надежду, что сотрудничество продолжится. Встреча на ПМЭФ укрепила партнёрство: регион готов развивать молодёжную политику, федеральный центр — помогать.