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НовостиОбщество5 июня 2026 14:14

В Перелюбском районе реализуют 12 инвестпроектов на сумму более 1 млрд рублей

Инвесторам района помогают по принципу «одного окна» и консультируют по льготам
Источник:kp.ru

В министерстве инвестиционной политики прошёл прямой эфир об инвестиционном развитии Перелюбского района. Гостем стал первый заместитель главы района Иван Корнишин. Он рассказал, что сегодня в районе реализуется 12 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений более 1 млрд рублей. Сельхозпроизводители активно обновляют технику: в 2025 году приобретено техники на 188,1 млн рублей, в 2026-м — уже на 91,9 млн рублей.

Для инвесторов в районе действует Регламент сопровождения проектов. Гарантирована помощь по принципу «одного окна», консультации по налоговым льготам и субсидиям, содействие в подключении к коммунальной инфраструктуре, предоставление земли и недвижимости в аренду.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что рубрика «Инвестиции районов» стала эффективным инструментом диалога между муниципальными командами и бизнесом. На сегодняшний день рассказано об инвестпотенциале уже 21 района. В ближайшее время планируется эфир с Балтайским районом.