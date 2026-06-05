Саратовцы могут поддержать редкого зверька

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На Петербургском международном экономическом форуме стартовало голосование по выбору 100 видов животных и растений — живых символов России. Среди претендентов от Саратовской области — выхухоль, единственный представитель своего рода и современница мамонтов.

Выхухоль живёт в руслах старых рек, роет нору с подводным входом, любит мелкую рыбу, строит одно жилище на всю жизнь и не впадает в зимнюю спячку.

Проголосовать за саратовскую выхухоль можно на сайте. По итогам голосования составят федеральный список, а также определят победителя в каждом из 89 регионов. Победители получат общественную поддержку и адресную помощь от бизнеса и властей.