Спектакли «Театрального поезда» идут в Саратове с аншлагами

Фото: Минкультуры Саратовской области

4 июня с большим успехом прошли первые показы участников Всероссийского проекта «Театральный поезд», реализуемого в рамках юбилейной программы 150 летия Союза театральных деятелей Российской Федерации. Репертуар гостей вызвал живой отклик публики и собрал полные залы на двух площадках города.

На главной сцене Саратовского академического театра драмы имени Слонова Волгоградский молодёжный театр представил постановку по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Зрители тепло приняли работу гостей: спектакль вызвал широкий эмоциональный отклик и не оставил публику равнодушной.

«Благодаря „Театральному поезду“ мы получили возможность увидеть работу волгоградских артистов, — отметила зрительница. — Для нас важно, что проект привез в Саратов постановки из других регионов — это расширяет театральный кругозор и даёт сравнение стилей и школ».

На Малой сцене Саратовского ТЮЗа имени Киселева с аншлагом прошёл показ Ростовского на Дону академического молодёжного театра — «Варшавская мелодия». Интерес публики к показу подтвердил высокий спрос саратовской аудитории на современную трактовку классической драматургии и молодёжные постановки.

«Мы давно хотели увидеть спектакли ростовских артистов — такой обмен обогащает культурную атмосферу города, — сказал один из посетителей. — Проект дал шанс познакомиться с новыми режиссёрскими подходами и молодыми труппами, не выезжая за пределы региона».

Сегодня в Саратовском ТЮЗе состоится единственный показ спектакля «Позовите Нину» (12+) в исполнении артистов Волгоградского молодёжного театра.

- «Театральный поезд» — уникальная площадка для культурного обмена и распространения лучших театральных практик по всей стране. Проект не только даёт зрителям доступ к лучшим спектаклям, но и стимулирует творческое взаимодействие, поддерживает региональные театры и укрепляет единое культурное пространство России, - прокомментировала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Инициатива направлена на продвижение театрального искусства, обмен творческим опытом между регионами и расширение доступа зрителей к лучшим постановкам молодёжных и академических трупп страны.