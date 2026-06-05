В Саратовской области раскрыто убийство 2000 года

Следователи СК России по Саратовской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом с особой жестокостью в декабре 2000 года в Ртищево. Двое братьев — 48 и 54 лет — обвиняются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ресторане, решили похитить 28-летнего знакомого и убить его. Они перевезли потерпевшего в сторожевой вагон, где нанесли ему множественные повреждения, в том числе металлической трубой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым, но следователи не прекращали работу: проводили дополнительные экспертизы, допросы и осмотры. Благодаря совместной работе межведомственной аналитической группы и сотрудникам ГУ МВД России по Саратовской области удалось восстановить полную картину преступления. Свидетели, видевшие начало конфликта и момент насильственной посадки потерпевшего в автомобиль, помогли воссоздать события. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде.