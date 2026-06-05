На ПМЭФ-2026 саратовская делегация подписала соглашения с «ТМХ» и «Магнитом»

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Делегация Саратовской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) подписала ряд соглашений о сотрудничестве с крупными российскими компаниями. С руководством АО «ТМХ» обсуждались вопросы развития пассажирских перевозок. В частности, речь шла о возможности создания на базе одной из производственных площадок сервисного центра по ремонту и обслуживанию транспорта. Это крайне актуально в свете масштабной модернизации общественного транспорта, которая стала возможна благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В регионе уже работает несколько площадок холдинга «ТМХ». Это «Завод аккумуляторных батарей», «Энгельсский завод электрического транспорта», а также три сервисных локомотивных депо. В 2025 году их выручка составила 4,6 млрд рублей. Новый сервисный центр позволит усилить ремонтную базу и повысить надёжность пассажирских перевозок.

Ещё одно соглашение подписано с руководством компании «Магнит». Стороны говорили о развитии торговой сети на территории области. Ключевая роль отводится расширению сотрудничества с местными поставщиками, в том числе с производителями фермерской продукции, а также повышению территориальной доступности магазинов в небольших районах. Это поддержит местный бизнес и сделает товары доступнее для жителей отдалённых населённых пунктов.