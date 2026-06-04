В поселке Прибрежный завершают ремонт дорог по программе Бусаргина

В поселке Прибрежный завершается ремонт дорог в частном секторе в рамках региональной программы губернатора Романа Бусаргина. На улице Парковой специалисты укладывают второй слой асфальта — это финальная стадия работ. На улице Шелковичной ремонт уже завершен. Обновление дорог — долгожданное событие для местных жителей, которые неоднократно обращались с просьбами о ремонте.

Улица Парковая связывает школу, детские сады, почту, дом досуга и остановку общественного транспорта. Улица Шелковичная обеспечивает подход к детскому саду «Полюшко», где также обустроили дополнительную парковку для подвоза детей. Уже сегодня звучат положительные отзывы от жителей.

В этом году в поселке также запланировано обустройство контейнерных площадок и другие мероприятия по благоустройству. Задача куратора поселка Михаила Давыдова — следить за качеством работ и готовить предложения для включения в план на следующий год.