Приём заявок на конкурс «Инвестор года» продлили до 30 июня

Министерство инвестиционной политики Саратовской области продлило срок приёма заявок на ежегодный конкурс «Инвестор года» по итогам 2025 года. Документы теперь принимаются до 30 июня 2026 года включительно. В этом году у премии появилась новая номинация — «Лучшее предприятие в сфере промышленного туризма». Её вручат компаниям, которые проводят экскурсии на своих производствах и знакомят жителей и гостей региона с промышленностью Саратовской области. Всего в конкурсе предусмотрено 13 номинаций, и участники могут заявить о себе сразу в нескольких из них.

К участию приглашаются инвесторы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства), реализовавшие проекты с объёмом вложений от 10 млн рублей (для отдельных сфер — от 5 млн рублей), а также предприятия, развивающие промышленный туризм. Для участия необходимо представить в министерство инвестиционной политики информационную карту (для номинации «Лучшее предприятие в сфере промышленного туризма» — отдельную заявку).

С условиями участия, полным списком номинаций и формой заявки можно ознакомиться на Инвестиционном портале Саратовской области. Подведение итогов и награждение победителей состоится после завершения приёма заявок.