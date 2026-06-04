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НовостиОбщество4 июня 2026 15:26

80 заявок из Саратовской области поступило на конкурс «Родная игрушка»

Саратовцы активно участвуют во втором сезоне конкурса «Родная игрушка»
Источник:kp.ru

Представители Саратовской области подали 80 заявок на второй сезон всероссийского конкурса «Родная игрушка». Всего на конкурс поступило более 5 тысяч заявок из 86 регионов России. Организаторы — Общество «Знание» и «Движение Первых» по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Приём заявок в номинации «Идеи игр и игрушек» продлён до 28 июня. До 14 августа можно подать работы в номинациях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция» по четырём категориям: сюжетно-образная игрушка, настольная игра, конструкторы, техническая и технологическая игрушка.

Всего поддержку получат до 45 проектов. Финалисты войдут в Банк идей и прототипов, а авторы готовой продукции смогут претендовать на включение в реестр со знаком «Родная игрушка».