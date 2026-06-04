В Саратове стартовал отбор на сборы «Гвардеец»

В Саратовской кадетской школе №1 проходят отборочные этапы юнармейских сборов «Гвардеец». 64 школьника несколько дней изучают армейскую жизнь: строевая, огневая подготовка, тактика, история, спорт. Офицеры запаса учат их собирать автомат, стрелять, работать со снаряжением и играть в лазертаг.

«Для меня это не просто сборы, а вызов и проверка себя. Когда впервые берёшь в руки автомат, чувствуешь ответственность. Мы не только учимся военному делу, но и становимся сильнее духом», — поделился десятиклассник Александр Борзов. Парни занимаются с утра до вечера: строевая, спорт, тактика — каждый день расписан по минутам.

По итогам отбора сформируют команду из 28 школьников. 20 из них в июле представят область на сборах в Пензенском артиллерийском институте. Соревнования пройдут под патронажем полпреда Президента в ПФО Игоря Комарова