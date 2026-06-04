Аграрии Хвалынского района завершили сев яровых культур на 101%

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Аграрии Хвалынского района завершили сев яровых культур. Посевная площадь под яровыми в районе составила 41,9 тысячи гектаров — 101% от плана. Вслед за Питерским муниципальным районом хвалынцы первыми в регионе отчитались о полном выполнении ярового сева. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства области Василий Котов.

Также подходит к завершению сев яровых в хозяйствах Ртищевского и Ивантевского районов. Здесь работы выполнены на 99% и 98% соответственно. Более 95% площадей засеяно в Гагаринском, Лысогорском, Петровском и Татищевском районах. «В целом по области к сегодняшнему дню яровой сев проведён на 2606,4 тысячи гектаров — это 84,7% площадей», — уточнил Василий Котов.

По словам министра, план по севу зерновых и зернобобовых культур выполнен на 73,5%, технических — на 93,4%, кормовых — на 56,3%. В организованном секторе посажено 5,8 тысячи гектаров овощей из запланированных 8,1 тысячи (почти 72%) и 2,5 тысячи гектаров бахчевых культур — более 68% от плана.