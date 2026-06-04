Руководителя «Садово-паркового хозяйства» уволили за неудовлетворительную работу

По итогам служебной проверки состояния благоустройства общественных территорий приняты кадровые решения. Проверку провел заместитель главы города по благоустройству и транспорту Артем Прохоров по поручению мэра. Выговоры объявлены заместителям глав районных администраций по благоустройству Октябрьского, Волжского и Заводского районов за отсутствие должного контроля за обслуживанием общественных территорий.

Как сообщил источник в городской администрации, руководитель МБУ «Садово-парковое хозяйство» уволен за ненадлежащую организацию работ по благоустройству сквера на улице Прессовой, а также за некачественную организацию работ по содержанию ряда городских скверов. Проверка выявила системные проблемы в уходе за зелеными зонами.

Контроль за содержанием городской среды будет усилен. Власти намерены повысить ответственность должностных лиц за состояние общественных пространств.